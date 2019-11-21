Турнир по русским шашкам
В Епифанской средней школы имени
Турнир посвящен памяти одного из лучших шашистов России конца ХIХ — начала ХХ века, епифанского купца Аркадия Александровича Оводова, победителя и призера всероссийских соревнований. Для участия в соревнованиях приглашены школьники из Тульской, Орловской и Рязанской областей. Наш регион представят юные шашисты из Тулы, Богородицка, Черни, Кимовска, поселка Бородинского и Епифани.
Мальчики и девочки будут играть в шести группах: 2011 года рождения и моложе, 2006−2010 годов, 2005 года и старше. Победителей и призеров турнира наградят дипломами и памятными подарками. По его итогам участникам, выполнившим спортивные нормы, будут присвоены разряды.
Турнир памяти
Вход свободный.