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Турнир по русским шашкам

Турнир по русским шашкам

В Епифанской средней школы имени С. Н. Орлова состоится турнир по русским шашкам. В нем примут участие школьники из Тульской, Орловской и Рязанской областей. Игроки смогут также побывать на экскурсии в Музее купеческого быта.

Турнир посвящен памяти одного из лучших шашистов России конца ХIХ — начала ХХ века, епифанского купца Аркадия Александровича Оводова, победителя и призера всероссийских соревнований. Для участия в соревнованиях приглашены школьники из Тульской, Орловской и Рязанской областей. Наш регион представят юные шашисты из Тулы, Богородицка, Черни, Кимовска, поселка Бородинского и Епифани.

Мальчики и девочки будут играть в шести группах: 2011 года рождения и моложе, 2006−2010 годов, 2005 года и старше. Победителей и призеров турнира наградят дипломами и памятными подарками. По его итогам участникам, выполнившим спортивные нормы, будут присвоены разряды.

Турнир памяти А. А. Оводова проводит Государственный музей-заповедник «Куликово поле» совместно с Федерацией шашек Тульской области при поддержке Министерства культуры РФ.

Вход свободный.

Где и когда?
Епифань
Епифань, Кимовский район
23 ноября 2019, суббота
11:00
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 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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