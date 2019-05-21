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Соревнования по велоспорту Гран-при Тулы

Соревнования по велоспорту Гран-при Тулы

27−29 мая состоятся соревнования по велоспорту на треке Гран-при Тулы, которые входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

Команда Marathon-Tula выступит на домашнем Гран-при полным составом, включая чемпиона мира Артура Ершова, призеров чемпионатов Европы Максима Пискунова, Евгения Ковалева и Диану Климову, призера этапов Кубка мира Марию Аверину, чемпионов мира среди юниоров Даниила Комкова, Павла Ростова, Дмитрия Нестерова, Александра Дубченко, Алексея Носова.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский велотрек
Тула, Проспект Ленина, д. 87/2
27 мая 2019, понедельник
11:00
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28 мая 2019, вторник
10:00
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29 мая 2019, среда
11:00
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