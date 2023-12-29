Шагай к мечте
1 января жителей Тульской области приглашают на фестиваль северной ходьбы «Шагай к мечте». Стартовать любители здорового образа жизни будут с Казанской набережной в 14.00 (башня водяных ворот).
Участники напишут на своих номерах желание и пройдут 2024 шага.
Мероприятие пройдет в 15 городах России.
Скачать номер можно по ссылке.
Где и когда?
Тула , Тула
1 января 2024, понедельник
14:00
2 декабря - 4 января 2023
7 декабря - 4 января 2023
26 декабря - 5 января 2023
28 декабря - 10 января 2023
4 - 8 января
9 декабря - 8 января 2023