1 января жителей Тульской области приглашают на фестиваль северной ходьбы «Шагай к мечте». Стартовать любители здорового образа жизни будут с Казанской набережной в 14.00 (башня водяных ворот).

Участники напишут на своих номерах желание и пройдут 2024 шага.

Мероприятие пройдет в 15 городах России.

Скачать номер можно по ссылке.