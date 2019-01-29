Интерактивная программа «Золотой ключ любой замок открывает»

В музее «Тульские древности» пройдет интерактивная программа, посвященая истории ключей и мастер-класс по изготовлению золотого ключика.

С давних времен люди свой дом закрывают на замок. Русские мастера изготавливали врезные и навесные замки, сундучные и шкатулочные… Как они выглядели? В чем секрет их прочности? Дерево, золото или железо лучше подходили для ключей? И почему скрипичный ключ так называется? Об этом расскажет выставка о замках и ключах в музее «Тульские древности». В завершении познавательной экскурсии ребята смастерят золотой ключик.



Стоимость: 100 р.