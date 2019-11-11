Выходи решать
В Тульском государственном педагогическом университете им.
Участников ждут 15 занимательных задач: 5 по математике, 5 по физике, 5 по информатике. Уровень сложности 8−9 класс школы. Время на решение 2,5 часа. Можно решать задачи по всем трем предметам, а можно выбрать тот, что по душе.
Все участники «Выходи решать!» получат памятный сертификат, а победители — дипломы и призы.
Вход по предварительной регистрации. Выбрать площадку «Выходи решать!» в Туле можно на сайте, нажав кнопку «записаться на площадку» после регистрации на контрольную.
Где и когда?
Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125
16 ноября 2019, суббота
10:00
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2200 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽