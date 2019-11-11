В Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого пройдет всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!».

Участников ждут 15 занимательных задач: 5 по математике, 5 по физике, 5 по информатике. Уровень сложности 8−9 класс школы. Время на решение 2,5 часа. Можно решать задачи по всем трем предметам, а можно выбрать тот, что по душе.



Все участники «Выходи решать!» получат памятный сертификат, а победители — дипломы и призы.

Вход по предварительной регистрации. Выбрать площадку «Выходи решать!» в Туле можно на сайте, нажав кнопку «записаться на площадку» после регистрации на контрольную.