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Выходи решать

Выходи решать

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого пройдет всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!».

Участников ждут 15 занимательных задач: 5 по математике, 5 по физике, 5 по информатике. Уровень сложности 8−9 класс школы. Время на решение 2,5 часа. Можно решать задачи по всем трем предметам, а можно выбрать тот, что по душе.

Все участники «Выходи решать!» получат памятный сертификат, а победители — дипломы и призы.

Вход по предварительной регистрации. Выбрать площадку «Выходи решать!» в Туле можно на сайте, нажав кнопку «записаться на площадку» после регистрации на контрольную.

Где и когда?
ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус №4
Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125
16 ноября 2019, суббота
10:00
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
Gayazov$ Brother$
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7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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