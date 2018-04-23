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Встреча поколений

Встреча поколений

В преддверии самого светлого праздника – Дня Победы – мы по традиции чествуем наших дорогих ветеранов, которые, пройдя страшные испытания в боях, завоевали для грядущих поколений этот счастливый день.


На празднике состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. С концертными номерами выступят ветеранского вокальной группы «Дочери России», а также представители детских творческих коллективов города Тулы.

Вход свободный.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
25 апреля 2018, среда
14:00
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