Встреча поколений

В преддверии самого светлого праздника – Дня Победы – мы по традиции чествуем наших дорогих ветеранов, которые, пройдя страшные испытания в боях, завоевали для грядущих поколений этот счастливый день.



На празднике состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. С концертными номерами выступят ветеранского вокальной группы «Дочери России», а также представители детских творческих коллективов города Тулы.

Вход свободный.