В музее «Тульские древности» пройдет интерактивная программа, посвященная истории русского средневекового оружия.

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применяем теорию на практике в конце занятия — делаем древнерусский щит с символом музея — грифоном.

Стоимость: 100 р.