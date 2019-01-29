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В мастерской оружейника

В мастерской оружейника

В музее «Тульские древности» пройдет интерактивная программа, посвященная истории русского средневекового оружия.

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применяем теорию на практике в конце занятия — делаем древнерусский щит с символом музея — грифоном.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
3 февраля 2019, воскресенье
13:00
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