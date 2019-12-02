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Учись побеждать

Учись побеждать

6 декабря в Concert Hall пройдет форум для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело.

Организатора форума выступает комитет поддержки предпринимателей Тульской области.

Гостей форума ждут опытные спикеры с самыми актуальными темами. Среди них:

  • Виолетта Гришина: специалист по ведению и продвижению каналов в YouTube поделиться секретами создания видео контента, который поднимает не только просмотры, но и продажи!
  • Андрей Шарков: бизнесмен, создатели проекта «Бери и делай». За время выхода этой программы более 10000 человек сообщили об открытии собственного бизнеса! И 6 числа он расскажет, с чего начать свое дело именно вам!
  • Игорь Намаконов: создатель MOST Creative Club и обладатель Золотых Каннских Львов! Устроит настоящий кроссфит для мозга и объяснит, где черпать вдохновение на создание новых идей, чтобы выделять на современном рынке!

А также на Сергей Матросов - Победитель Comedy Баттл ТНТ, Прожарка ТНТ4, Полуфиналист Открытый микрофон ТНТ. С stand up комедией!

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 декабря 2019, пятница
10:00
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Касса
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
Купить билет
14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Игорь Тальков младший
Купить билет
6 декабря, пятница 19:30
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ₽  Билеты: 250-1500 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Аркаим
Купить билет
26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Рождественская история
Купить билет
21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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