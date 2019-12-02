Учись побеждать

6 декабря в Concert Hall пройдет форум для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело.

Организатора форума выступает комитет поддержки предпринимателей Тульской области.



Гостей форума ждут опытные спикеры с самыми актуальными темами. Среди них:

Виолетта Гришина: специалист по ведению и продвижению каналов в YouTube поделиться секретами создания видео контента, который поднимает не только просмотры, но и продажи!

Андрей Шарков: бизнесмен, создатели проекта «Бери и делай». За время выхода этой программы более 10000 человек сообщили об открытии собственного бизнеса! И 6 числа он расскажет, с чего начать свое дело именно вам!

Игорь Намаконов: создатель MOST Creative Club и обладатель Золотых Каннских Львов! Устроит настоящий кроссфит для мозга и объяснит, где черпать вдохновение на создание новых идей, чтобы выделять на современном рынке!

А также на Сергей Матросов - Победитель Comedy Баттл ТНТ, Прожарка ТНТ4, Полуфиналист Открытый микрофон ТНТ. С stand up комедией!

Вход по предварительной регистрации.