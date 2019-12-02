Учись побеждать
6 декабря в Concert Hall пройдет форум для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело.
Организатора форума выступает комитет поддержки предпринимателей Тульской области.
Гостей форума ждут опытные спикеры с самыми актуальными темами. Среди них:
- Виолетта Гришина: специалист по ведению и продвижению каналов в YouTube поделиться секретами создания видео контента, который поднимает не только просмотры, но и продажи!
- Андрей Шарков: бизнесмен, создатели проекта «Бери и делай». За время выхода этой программы более 10000 человек сообщили об открытии собственного бизнеса! И 6 числа он расскажет, с чего начать свое дело именно вам!
- Игорь Намаконов: создатель MOST Creative Club и обладатель Золотых Каннских Львов! Устроит настоящий кроссфит для мозга и объяснит, где черпать вдохновение на создание новых идей, чтобы выделять на современном рынке!
А также на Сергей Матросов - Победитель Comedy Баттл ТНТ, Прожарка ТНТ4, Полуфиналист Открытый микрофон ТНТ. С stand up комедией!
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 декабря 2019, пятница
10:00
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽