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Своп Х Принт Маркет

Своп Х Принт Маркет

5 января в «Типографии» пройдет своп и Принт Маркет.

Своп — обмен вещами, общение и настоящая подготовка гардероба к осени. 

На своп каждый может принести до 7 вещей — чистых, в хорошем состоянии, без дефектов. Волонтёры примут ваши вещи, осмотрят и развесят на рейлы, а взамен дадут обменные жетоны — по одному на каждую вещь. Жетоны нужны, чтобы все могли свободно перемещаться, а не стоять у своих вещей и не меняться только из рук в руки. На жетоны можно выменивать вещи, которые принесли другие. Можно выменять свои же вещи обратно, если их ещё не забрали. Если у вас нет вещей, которые вы хотите отдать — жетон для обмена можно получить при заказе в кофейне. Оставшиеся жетоны будут действительны на следующем свопе (жетоны с любых прошлых свопов принимаются на этом).

Принт Маркет — уникальное мероприятие, посвященное любви к печатной продукции, где можно приобрести интересные вещи от тульских художников и дизайнеров: открытки, плакаты, комиксы, стикеры, линогравюры, самиздаты, зины и монотипию.

В 14.00 на маркете состоится бесплатный мастер класс Екатерины Забелиной по трафаретной печати с дорисовкой. Количество участников ограничено. 

В 16.00 состоится лекция Тульского художника и дизайнера, основателя проекта «Дом Культуры » и куратора выстовок - Владислава Титаева.

Вход: свободный взнос.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 января 2024, пятница
12:00
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