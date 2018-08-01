Субботея в «Гончарной слободе»
4 августа гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Кузнечной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».
В программе этой недели:
-
творческие мастер-классы: создание глиняных изделий с ангобной росписью на гончарном круге; лепка и роспись тульской городской и филимоновской игрушки; изготовление игрушки «Бычок-смоляной бочок».
Гостям покажут мастер-шоу на реконструированном гончарном круге конца XIX – начала XX веков.
На нем работали мастерицы в Больших Гончарах.
- выставка старинных гончарных изделий, привезенных из фольклорно-этнографических экспедиций.
- традиционные народные игры и забавы: бирюльки, кулачники и многое другое.
- В выставочном комплексе «Тульский резной наличник» можно будет увидеть аутентичные резные наличники и старинные плотницкие инструменты.
- показ фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+) в летнем кинотеатре «Майский» под открытым небом. Начало в 20.30
Вход свободный
Подробная информация по тел.: 35-25-00 и на сайте dobrodeytula.ru
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1 Г
4 августа 2018, суббота
12:00