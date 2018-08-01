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Субботея в «Гончарной слободе»

Субботея в «Гончарной слободе»

4 августа гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» — на «Субботею» в «Кузнечной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

В программе этой недели:

  • творческие мастер-классы: создание глиняных изделий с ангобной росписью на гончарном круге; лепка и роспись тульской городской и филимоновской игрушки; изготовление игрушки «Бычок-смоляной бочок».

Гостям покажут мастер-шоу на реконструированном гончарном круге конца XIX – начала XX веков.

На нем работали мастерицы в Больших Гончарах. 

  • выставка старинных гончарных изделий, привезенных из фольклорно-этнографических экспедиций.
  • традиционные народные игры и забавы: бирюльки, кулачники и многое другое.
  • В выставочном комплексе «Тульский резной наличник» можно будет увидеть аутентичные резные наличники и старинные плотницкие инструменты.
  •  показ фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+) в летнем кинотеатре «Майский» под открытым небом. Начало в 20.30

Вход свободный

Подробная информация по тел.: 35-25-00 и на сайте dobrodeytula.ru

Где и когда?
Тульский левша, этнодвор
Тула, ул. 9 Мая, д.1 Г
4 августа 2018, суббота
12:00
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