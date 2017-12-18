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Рождественский бал в Дворянском Собрании

Рождественский бал в Дворянском Собрании

Новый год и Рождество – праздники, когда мы все становимся детьми и начинаем мечтать о чуде. Чудо действительно возможно – надо просто на один вечер забыть о работе и бытовых проблемах, поверить в сказку – и отправиться на бал в Дом Дворянского Собрания. Неповторимая аура старинного здания, живая музыка, аристократическое изящество кружащихся в танце пар.

Гости приглашаются на бал в вечерних нарядах.

Стоимость входного билета – 1500 Р.

В стоимость билета входит: участие в балах, рождественская концертная программа, праздничный фуршет, игры и конкурсы, мастер-классы для подготовки к балу.

Дресс-код мероприятия – вечерние наряды (для дам – длинные вечерние или бальные платья, для мужчин – смокинг или классический костюм)

Для тех, кто приобрел билеты

Бесплатные танцевальные мастер-классы

  • 10 декабря в 14.00
  • 17 декабря в 18.00
  • 4 января в 18.00

Дополнительные платные мастер-классы для взрослых

  • 23 декабря (сб) – 18.00
  • 24 декабря (вс) – 14.00

Вход в зал в сменной обуви или бахилах.

Консультации и групповые заявки по тел. 8-903-036-42-96.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
8 января 2018, понедельник
18:00
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