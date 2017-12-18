Рождественский бал в Дворянском Собрании
Новый год и Рождество – праздники, когда мы все становимся детьми и начинаем мечтать о чуде. Чудо действительно возможно – надо просто на один вечер забыть о работе и бытовых проблемах, поверить в сказку – и отправиться на бал в Дом Дворянского Собрания. Неповторимая аура старинного здания, живая музыка, аристократическое изящество кружащихся в танце пар.
Гости приглашаются на бал в вечерних нарядах.
Стоимость входного билета – 1500 Р.
В стоимость билета входит: участие в балах, рождественская концертная программа, праздничный фуршет, игры и конкурсы, мастер-классы для подготовки к балу.
Дресс-код мероприятия – вечерние наряды (для дам – длинные вечерние или бальные платья, для мужчин – смокинг или классический костюм)
Для тех, кто приобрел билеты
Бесплатные танцевальные мастер-классы
- 10 декабря в 14.00
- 17 декабря в 18.00
- 4 января в 18.00
Дополнительные платные мастер-классы для взрослых
- 23 декабря (сб) – 18.00
- 24 декабря (вс) – 14.00
Вход в зал в сменной обуви или бахилах.
Консультации и групповые заявки по тел. 8-903-036-42-96.