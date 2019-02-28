Путешествие по масленичной неделе

На станции Жданка пройдет музейный праздник в честь масленицы.

Знаете ли вы, как появилась всеми любимая Масленица и какие праздничные традиции существовали в Богородицком крае? Нет? Тогда собирайтесь дружной компанией и записывайтесь на наше «путешествие»!

Участники мероприятия смогут «побывать» в каждом дне масленичной недели и познакомиться с его обычаями. Праздник будет сопровождаться веселыми играми, конкурсами, хороводами, частушками. И, конечно же, какая Масленица без блинов? По окончании встречи желающих ждёт сладкое угощение!

Стоимость: жители района — 100 руб./чел. туристы — 130 руб./чел., организация чаепития с блинами оплачивается отдельно по договоренности. Требуется предварительная запись по тел.: 8 (48761) 2−25−32