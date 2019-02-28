Путешествие по масленичной неделе
На станции Жданка пройдет музейный праздник в честь масленицы.
Знаете ли вы, как появилась всеми любимая Масленица и какие праздничные традиции существовали в Богородицком крае? Нет? Тогда собирайтесь дружной компанией и записывайтесь на наше «путешествие»!
Участники мероприятия смогут «побывать» в каждом дне масленичной недели и познакомиться с его обычаями. Праздник будет сопровождаться веселыми играми, конкурсами, хороводами, частушками. И, конечно же, какая Масленица без блинов? По окончании встречи желающих ждёт сладкое угощение!
Стоимость: жители района — 100 руб./чел. туристы — 130 руб./чел., организация чаепития с блинами оплачивается отдельно по договоренности. Требуется предварительная запись по тел.: 8 (48761) 2−25−32
Где и когда?
Богородицк, ж/д станция
1 марта 2019, пятница
10:00
1 марта 2019, пятница
13:00
2 марта 2019, суббота
10:00
2 марта 2019, суббота
13:00
3 марта 2019, воскресенье
10:00
3 марта 2019, воскресенье
13:00
4 марта 2019, понедельник
10:00
4 марта 2019, понедельник
13:00
5 марта 2019, вторник
10:00
5 марта 2019, вторник
13:00
6 марта 2019, среда
10:00
6 марта 2019, среда
13:00
7 марта 2019, четверг
10:00
7 марта 2019, четверг
13:00