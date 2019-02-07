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Культурно-познавательная программа, посвящённая памяти А.С. Пушкина

Культурно-познавательная программа, посвящённая памяти А.С. Пушкина

В рамках культурно-образовательной программы гости смогут вновь пролистать страницы жизни и творчества великого поэта, увидеть его образ, созданный выдающимися живописцами и скульпторами. И, конечно же, в этот февральский вечер в здании музея прозвучат строки из известных стихотворений Пушкина!

В жизни непревзойдённого гения русской литературы — такой короткой, но яркой — было всё: верные друзья, лютые враги, дальние странствия, единственная любовь, ради которой он пошел на дуэль, где и встретил свою смерть…

Стоимость: взрослые — 100 р., дети — 50 р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
7 февраля 2019, четверг
18:00
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