Презентация книги «Все пряники мира»

В «Октаве» пройдет встреча с автором и художником книги «Все пряники мира» и тематический мастер-класс. Узнаем, какие и где ещё есть пряники и обсудим свой, тульский пряник и его историю с неожиданной стороны.

Арт-Волхонка — одно из ведущих независимых издательств России. На протяжении многих лет издательство работало преимущественно с литературой по искусству, сотрудничая с ведущими музеями страны, выпуская каталоги и арт-альбомы.

Отдельное направление — книги для детей, в котором также сохранены главные принципы издательской политики: «Книгу нам хочется видеть настоящим произведением искусства, где всё равноценно — и содержание, и дизайн, и иллюстрации, и качество полиграфического исполнения».

Весь месяц книги издательства можно будет купить в кластере «Октава» по специальной цене.

Вход свободный.