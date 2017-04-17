Праздник Троицы
Возле Кучерской избы для гостей усадьбы выступят фольклорный ансамбль «Таусень» Детской музыкальной школы № 2 и дуэт гармонистов Детской музыкальной школы № 1 им.
Также в этот день музей предлагает посетителям присоединиться к тематическим экскурсиям по яснополянскому заповеднику — «Сады, или искусство украшать пейзажи», «Шаги в природу», «Самая чистая радость — радость природы», «Традиции русской усадьбы» и по теплице — «Сто первых растений». Наши маленькие гости смогут совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями.
Кроме того, в Троицын день для вас будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству. Можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе, а также приобрести традиционные сувениры и попробовать выпечку.