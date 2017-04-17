Праздник Троицы

Возле Кучерской избы для гостей усадьбы выступят фольклорный ансамбль «Таусень» Детской музыкальной школы № 2 и дуэт гармонистов Детской музыкальной школы № 1 им. Л. Н. Толстого из Щекино, а также уже хорошо знакомый яснополянцам и гостям музея фольклорный ансамбль «Услада» (Тула). Все желающие смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога.

Также в этот день музей предлагает посетителям присоединиться к тематическим экскурсиям по яснополянскому заповеднику — «Сады, или искусство украшать пейзажи», «Шаги в природу», «Самая чистая радость — радость природы», «Традиции русской усадьбы» и по теплице — «Сто первых растений». Наши маленькие гости смогут совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями.

Кроме того, в Троицын день для вас будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству. Можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе, а также приобрести традиционные сувениры и попробовать выпечку.