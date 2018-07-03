Праздник «Гадания на Ивана Купалу»

Строго запрещала церковь гаданием заниматься простому люду, но два раза в год нарушал народ этот строгий запрет — на Святки и на Ивана Купалу.

На празднике мы поговорим о его истории, традициях и правилах, узнаем, как солнце играет, а также почему в Купальскую ночь следовало бодрствовать. Посетителям предстоит знакомство с самыми популярными видами ворожбы в Иван-день: на веточках берёзы, на венике, на воске, на венках и другими. А в завершении посиделок и гаданий в старинной избе каждый сплетёт простейший солнечный символ из нитей.

Подробности по телефону: +7 4872 36 16 63.

Вход свободный, по предварительной записи по телефону.