Для юных туляков в Тульском военно-историческом музее пройдет интерактивное занятие «По следам служебной собаки».

На протяжении тысячелетий животные оставались неизменными помощниками человека на войне. Тему вклада братьев наших меньших в Великую Победу можно обсуждать бесконечно долго. Конечно, в основном это были собаки, которые спасли несколько десятков тысяч солдатских жизней. В рамках занятия научный сотрудник музея расскажет удивительные истории о подвигах наших четвероногих друзей в военное и мирное время. Также все желающие примут участие в конкурсах и играх и смастерят на память пёсика в технике оригами.

Стоимость: взрослые -200 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.