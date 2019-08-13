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По следам служебной собаки

По следам служебной собаки

Для юных туляков в Тульском военно-историческом музее пройдет интерактивное занятие «По следам служебной собаки».

На протяжении тысячелетий животные оставались неизменными помощниками человека на войне. Тему вклада братьев наших меньших в Великую Победу можно обсуждать бесконечно долго. Конечно, в основном это были собаки, которые спасли несколько десятков тысяч солдатских жизней. В рамках занятия научный сотрудник музея расскажет удивительные истории о подвигах наших четвероногих друзей в военное и мирное время. Также все желающие примут участие в конкурсах и играх и смастерят на память пёсика в технике оригами.

Стоимость: взрослые -200 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
13 августа 2019, вторник
14:00
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17 августа 2019, суббота
12:00
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17 августа 2019, суббота
14:00
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