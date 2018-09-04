Открытие Казанской набережной

С 11.00 начнется работа различных фотозон, интерактивных развлекательных культурных пространств и кинотеатра под открытым небом.

С 12.00 — театрализованное открытие проекта «Тульская набережная»: гостей мероприятия ждет танцевальный марафон, музыкальный фестиваль и модные сеты от Dj Mayson.

Главным событием дня станет выступление группы SunSay в 20.00.

Музыка SunSay — это всегда философские тексты под аккомпанемент из микса, где встречается регги, джаз, фанк, фолк, хип-хоп, электронные ритмы. Жанры сплетаются и перемешиваются, представляя случайным слушателям и искушенным меломанам то, что называют world music.

География концертов SunSay выходит далеко за пределы страны — их песни собирают полные залы в Европе и Америке.