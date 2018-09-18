Обеспечение непрерывности бизнеса
27 сентября в Туле состоится ИТ-конференция «Обеспечение непрерывности бизнеса».
На мероприятие выступят спикеры ГК «Перемены», Microsoft, Лаборатории Касперского, NetApp, Veeam.
В программе конференции:
- bpm’online — идеальная платформа цифровой трансформации бизнеса;
- NetApp — храним данные где угодно;
- Комплексное решение для обеспечения доступности данных;
- Построение гибридной инфраструктуры с применением технологий Microsoft Azure;
- Сценарии использования и оптимизации расходов в Microsoft Azure;
- Современные решения «Лаборатории Касперского» для обеспечения кибербезопасности.
Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам ИТ-отделов, отделов безопасности.
Стоимость: участие бесплатное, количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация!
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: +7 (4872) 74-03-94, доб. 120
Где и когда?
Тула, улица Советская, 29
27 сентября 2018, четверг
11:30