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Обеспечение непрерывности бизнеса

Обеспечение непрерывности бизнеса

27 сентября в Туле состоится ИТ-конференция «Обеспечение непрерывности бизнеса».

На мероприятие выступят спикеры ГК «Перемены», Microsoft, Лаборатории Касперского, NetApp, Veeam.

В программе конференции:

  • bpm’online — идеальная платформа цифровой трансформации бизнеса;
  • NetApp — храним данные где угодно;
  • Комплексное решение для обеспечения доступности данных;
  • Построение гибридной инфраструктуры с применением технологий Microsoft Azure;
  • Сценарии использования и оптимизации расходов в Microsoft Azure;
  • Современные решения «Лаборатории Касперского» для обеспечения кибербезопасности.

Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам ИТ-отделов, отделов безопасности.

Стоимость: участие бесплатное, количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация!

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: +7 (4872) 74-03-94, доб. 120

Где и когда?
SK Royal, конференц-зал
Тула, улица Советская, 29
27 сентября 2018, четверг
11:30
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