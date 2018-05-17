«Ночь музеев» байки гармониста

Что должен сделать молодой человек, чтобы быть первым парнем на деревне? Конечно, он должен стать гармонистом — веселым, задорным, находчивым… А в помощь ему, его спутница и верная подруга — гармонь. А уж в умелых и ловких руках мастера гармонь озорничает, смеется, выговаривает и голосит на все лады, выворачивая душу. Сколько забавных историй и ситуаций связано с этой необыкновенной, а в настоящее время редкой «профессией» гармонист.



Кто такие гармонисты? Откуда они берутся? Чем живут и каким репертуаром должны обладать, чтобы быть востребованными? Какие приметы среди гармонистов? В каких обрядах принимали и принимают участие? Об этом и многом другом вы сможете узнать, посмотрев шуточную программу «Байки гармониста».



В ходе программы вы не только услышите забавные истории про гармонь и гармонистов, но и сможете насладиться звучанием редких необычных музыкальных инструментов из коллекции музея, таких как: тульская гармонь, псковская резуха, елецкая «роялка», гармонь «Венка» и «Ливенка», а так же младших братьев гармони — баяна и аккордеона.

Программа интерактивна, музыкальна.

Стоимость: по цене входного билета.