Ночь искусств в музее самоваров

Экскурсионное обслуживание и посещение мероприятий в «Ночь искусств» — платно, вход в музеи — бесплатно (включает посещение постоянных экспозиций и временных выставок)!

С 18.00 — мультимедийная экспозиция «Самоварное производство в Туле после революции 1917 г.»; (12+)

18.00 Мастер-класс «Пей чай, да пряником заедай» (необходима предварительная запись в день акции); (6+)

19.00 интерактивная лекция с элементами театрализации «Чаепитие в дворянской и купеческой среде» (необходима предварительная запись в день акции); (12+)

21.00 семейная квест-игра «Сокровища пирата» (необходима предварительная запись в день акции). (6+)