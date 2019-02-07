Настольные игры с Тульской ячейкой «ГРаНИ»
В пятницу в культурном центре «Типография» пройдет тестирование авторских настольных игр вместе с Тульской ячейкой «ГРаНИ». Гости смогут поучаствовать в процессе разработки настольных игр.
В программе:
- «Меньшинство» Алексея Богуна и Романа Чистоходова — игра для вечеринок, рассчитанная на 5−10 человек. Игроки голосуют «За» или «Против» принятия очередного «выгодного для некоторых» закона. Победит самый хитрый и проницательный политик.
- «Завод» Александра Линькова — несложная экономическая стратегия для 2−4 игроков. Игроки строят свой завод из цехов разной формы, чтобы получить самую оптимальную линию производства.
- Mathematical Dice Pyramid Олега Мелешина — игра популярного сейчас жанра «roll and write» — бросаем кубики и пишем. Азартный абстракт для 2−4 игроков, не лишенный тактической глубины. Проверим, так ли это на самом деле?
- «Нокаут» Дмитрия Павлова — настольный бокс для двух игроков. С прошлого нашего теста автор расширил арсенал бойцов спец. ударами и добавил режим игры без поля. Посмотрим, стала ли игра лучше?
Вход свободный, взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 февраля 2019, пятница
19:00