29 сентября музей «Тульские древности» приглашает на душевные посиделки пенсионеров и их внуков. В программе — мастер-класс Екатерины Зерновой и чаепитие.

Музей «Тульские древности» приглашает всех увлекающихся рукоделием пожилых людей и их близких познакомиться с вышивкой. Екатерина Зернова расскажет, как в старину создавали именные текстильные изделия, предложит разнообразные схемы вышивки, и каждая рукодельница сможет украсить носовой платочек собственной монограммой.



Поговорить по душам и поделиться впечатлениями о встрече мастерицы смогут за чашкой ароматного чая с тульским пряником.



Международный день пожилых людей — праздник для нашей страны молодой. Традиция возникла в XX веке в Европе, затем его стали отмечать в Америке, а в конце 80-х годов уже во всем мире. В России празднуют День пожилого человека с 1992 года.



Подробная информация и предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.



Вход свободный.