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Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей

29 сентября музей «Тульские древности» приглашает на душевные посиделки пенсионеров и их внуков. В программе — мастер-класс Екатерины Зерновой и чаепитие.

Музей «Тульские древности» приглашает всех увлекающихся рукоделием пожилых людей и их близких познакомиться с вышивкой. Екатерина Зернова расскажет, как в старину создавали именные текстильные изделия, предложит разнообразные схемы вышивки, и каждая рукодельница сможет украсить носовой платочек собственной монограммой.

Поговорить по душам и поделиться впечатлениями о встрече мастерицы смогут за чашкой ароматного чая с тульским пряником.

Международный день пожилых людей — праздник для нашей страны молодой. Традиция возникла в XX веке в Европе, затем его стали отмечать в Америке, а в конце 80-х годов уже во всем мире. В России празднуют День пожилого человека с 1992 года.


Подробная информация и предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.


Вход свободный.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
29 сентября 2018, суббота
12:00
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