афиша
афиша
Регистрация
Международный день чая

Международный день чая

Епифанский музей приглашает на традиционное купеческое чаепитие. В этот день из фондовых кладовых достанут раритетные атрибуты, без которых не обходилась ни одна хозяйка прошлых столетий, накрывая чайный стол. Сотрудники Музея купеческого быта научат пить чай вприглядку, расскажут, что и для чего на самом деле закладывали за воротник, напоят фирменными чаями и угостят епифанским вареньем. Сладкое угощение посетители сами достанут из подвала купеческой лавки, выбрав на свой вкус.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
15 декабря 2018, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.