Международный день чая

Епифанский музей приглашает на традиционное купеческое чаепитие. В этот день из фондовых кладовых достанут раритетные атрибуты, без которых не обходилась ни одна хозяйка прошлых столетий, накрывая чайный стол. Сотрудники Музея купеческого быта научат пить чай вприглядку, расскажут, что и для чего на самом деле закладывали за воротник, напоят фирменными чаями и угостят епифанским вареньем. Сладкое угощение посетители сами достанут из подвала купеческой лавки, выбрав на свой вкус.



Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru

Стоимость: 100 р.