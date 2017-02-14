Масленица в «Цитадели»

Парк-отель «Цитадель» проводит традиционные народные гулянья. На этот праздник всегда приходит много туляков, и коллектив парк-отеля готовит разнообразную культурно-развлекательную программу на весь праздничный день.

Партнёрами праздника выступили торговая компания СПАР, жилой комплекс «Петровский квартал», автосалон «ВИСТА», спортзал «Хулиган», охранный холдинг «БАРС», конюшня «Макларен», Тульская Медиа Группа, популярные тульские интернет ресурсы и многие другие. Они приготовили большое количество призов и подарков для участников праздника.

В рамках культурно-развлекательной программы туляки смогут поучаствовать в скоморошьих забавах, масленичных игрищах, конкурсах и увеселениях, послушать веселых певцов и удалых гармонистов. Масленица выставит гостям разнообразные угощения: блины, пироги, шашлыки от компании СПАР, щи из гуся, чай из самовара и многое, многое другое. Желающие смогут воспользоваться открытыми и закрытыми беседками. Будут работать кафе и шатер.

Только в «Цитадели» на Масленицу можно будет покататься на лошадях и на автосанях, пострелять по летящим мишеням, совершить тест-драйв на автомобилях автосалона «Виста», покататься на коньках, полазить на веревочном парке и прокатиться на длинной троллее. Скалодром, стрельба из лука и арбалета, метание ножей и топоров, перетягивание каната, поднятие гири, пейнтбол и другие развлечения будут доступны нашим гостям.

Для детей разработана дополнительную игровую программу: хоккей с гигантскими клюшками, надувные прыгающие торпеды, командные штаны, бесплатный аквагрим, веселые аниматоры, интересные конкурсы с призами, спортивный батут и еще много разных удовольствий.

В конце праздника состоится лотерея для всех участников с большим количеством хороших призов!

Впервые в «Цитадели» состоится старинная русская забава: взятие снежного городка и захват чучела зимы с последующим сжиганием!

10.00 — 17.00 Работа верёвочного городка (трёхъярусный парк, скалодром, троллей, тарзанка, пейнтбол, лучно-арбалетный тир, батут).

11.00 — 15.00 Детская анимация на верёвочном городке (аниматоры, игры, конкурсы, аквагримм). Щи из гуся, чай из самоваров, блины, шашлыки. Живая музыка — Баянисты-гармонисты.

12.00 — 15.00 Театрализованная игровая программа «Масленица в Цитадели!» на центральной площади парка-отеля (игрища на катке, конкурсы для взрослых и детей, перетягивание каната, лотерея с суперпризом, взятие снежного городка, сжигание чучела зимы, вокальное исполнение восходящих звёзд Тульской области).

10.00 — 18.00 Работа стрелкового комплекса «Цитадель» (стрельба из гладкоствольных ружей по летящим мишеням).

12.00 — 14.00 Конкурс «Лучший шашлычный» (приготовление блюд на мангале и дегустация по купонам торгового предприятия «Спар»).

11.00 — 16.00 Работа торговых точек, сувенирных лавок, кафе и шатра «Скатерть самобранка». Мастер класс от знатного Тульского кузнеца, ковка по металлу.

12.00 — 15.00 Катание на лошадях по территории парк-отеля «Цитадель».

11.00 — 15.00 Тест-драйв на автомобилях автосалона «ВИСТА». Работают автосани для всех желающих.