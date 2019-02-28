афиша
афиша
Регистрация
Масленичные посиделки

Масленичные посиделки

В Богородицком дворце музее и парке пройдет музейный праздник, посвящённый многовековой традиции проводов зимы и прихода весны. Это интерактивное театрализованное представление для детей. Ребят ожидает знакомство с историей праздника Масленицы, с древними приметами и обычаями, характерными для Тульского края. Мальчики и девочки споют частушки, отгадают загадки, посоревнуются в перетягивании каната, сыграют в «жмурки» и «петушиный хвост». Также в программе традиционное угощение блинами, и катание на лошади, и «закликание» весны весёлыми хороводами!

Стоимость участия: 250 руб. (интерактив+чаепитие с блинами+катание на лошади), требуется предварительная запись по тел.: 8 (48761) 2−25−32

 

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
27 февраля 2019, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
27 февраля 2019, среда
13:00
 В календарь
 В календарь
28 февраля 2019, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.