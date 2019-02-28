Масленичные посиделки

В Богородицком дворце музее и парке пройдет музейный праздник, посвящённый многовековой традиции проводов зимы и прихода весны. Это интерактивное театрализованное представление для детей. Ребят ожидает знакомство с историей праздника Масленицы, с древними приметами и обычаями, характерными для Тульского края. Мальчики и девочки споют частушки, отгадают загадки, посоревнуются в перетягивании каната, сыграют в «жмурки» и «петушиный хвост». Также в программе традиционное угощение блинами, и катание на лошади, и «закликание» весны весёлыми хороводами!

Стоимость участия: 250 руб. (интерактив+чаепитие с блинами+катание на лошади), требуется предварительная запись по тел.: 8 (48761) 2−25−32