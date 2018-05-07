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Литературный вокзал

Литературный вокзал

Литературно-музыкальный вечер ко Дню Победы пройдет совместно с Богородицким литературным объединением «БЛОК». Творческий клуб, занимающийся приумножением литературных традиций города, уже не в первый раз соберется в стенах музейной экспозиции железнодорожного вокзала.

Встречи эти не случайны, ведь когда-то именно вокзал служил не только местом для ожидания поезда, но своеобразным культурным центром, где проводились различные концерты и вечера.

На ставшем уже традиционным вечере гости услышат множество стихотворений в прочтении авторов, а так же насладятся музыкальными произведениями.

Вход свободный.

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
12 мая 2018, суббота
15:00
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