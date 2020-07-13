Литературный клуб: Природа в произведениях русской литературы и авторском творчестве

14 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Дорогие любители литературы, музыки и хорошей компании! Спешим обрадовать - вы наконец-то можете встретиться во дворе Типографии. Будем, как обычно, общаться, пить напитки из летнего меню и, конечно, соблюдать дистанцию.

Вещать и петь для вас будет необычный дуэт: начинающий писатель, любитель торта «Наполеон» Николай Канунников и автор, исполнитель песен и стихов Вероника Ром.