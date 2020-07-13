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Литературный клуб: Природа в произведениях русской литературы и авторском творчестве

Литературный клуб: Природа в произведениях русской литературы и авторском творчестве

14 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Дорогие любители литературы, музыки и хорошей компании! Спешим обрадовать - вы наконец-то можете встретиться во дворе Типографии. Будем, как обычно, общаться, пить напитки из летнего меню и, конечно, соблюдать дистанцию.

Вещать и петь для вас будет необычный дуэт: начинающий писатель, любитель торта «Наполеон» Николай Канунников и автор, исполнитель песен и стихов Вероника Ром. 
 
Вход: свободный взнос.
 

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 июля 2020, вторник
19:00
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Касса
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пилот
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2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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