Литературный клуб: Природа в произведениях русской литературы и авторском творчестве
14 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Дорогие любители литературы, музыки и хорошей компании! Спешим обрадовать - вы наконец-то можете встретиться во дворе Типографии. Будем, как обычно, общаться, пить напитки из летнего меню и, конечно, соблюдать дистанцию.
Вещать и петь для вас будет необычный дуэт: начинающий писатель, любитель торта «Наполеон» Николай Канунников и автор, исполнитель песен и стихов Вероника Ром.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 июля 2020, вторник
19:00
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽