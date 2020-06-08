Литературный клуб: Под килем полмили до дна
9 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Конечно, у большинства из нас лето ассоциируется с морем и романтикой.
В этом году с ней немного туго, поэтому на онлайн-встрече Литературного клуба вам расскажут об отчаянных парнях, приключенцах, в сердцах которых навечно поселилось море.
«Типография» приглашает вас подключиться к интереснейшему подкасту «Под килем полмили до дна». И темой нашей беседы станут, конечно, пираты и не только.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 июня 2020, вторник
19:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽