Литературный клуб: Под килем полмили до дна

9 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Конечно, у большинства из нас лето ассоциируется с морем и романтикой.

В этом году с ней немного туго, поэтому на онлайн-встрече Литературного клуба вам расскажут об отчаянных парнях, приключенцах, в сердцах которых навечно поселилось море.

«Типография» приглашает вас подключиться к интереснейшему подкасту «Под килем полмили до дна». И темой нашей беседы станут, конечно, пираты и не только.