КВН на Газоне

Фронтмены сборной Тульской области Владимир Пейсахов и Илья Запольский поделятся своими секретами успеха. в 2017 году сборная стала участников премьер-лиги КВН и выступила на первом канале в Музыкальном фестивале КИВИН (г.Светлогорск).

Гостей ждет мастер-класс от сборной и, конечно же, выступления команд: «Идеально», «Сборная Волонтеров», «Сборная ТГПУ им. Л.Н.Толстого» и «Рожала, знаю!"



Дорогие зрители у Вас есть уникальная возможность подготовить для наших команд ВОПРОСЫ для «Разминки».

Вход свободный.