афиша
афиша
Регистрация
КВН на Газоне

КВН на Газоне

Фронтмены сборной Тульской области Владимир Пейсахов и Илья Запольский поделятся своими секретами успеха. в 2017 году сборная стала участников премьер-лиги КВН и выступила на первом канале в Музыкальном фестивале КИВИН (г.Светлогорск).

Гостей ждет мастер-класс от сборной и, конечно же, выступления команд: «Идеально», «Сборная Волонтеров», «Сборная ТГПУ им. Л.Н.Толстого» и «Рожала, знаю!"

Дорогие зрители у Вас есть уникальная возможность подготовить для наших команд ВОПРОСЫ для «Разминки».

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
17 июля 2018, вторник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.