Квест: Спиритический сеанс

Убит совладелец Ост-Индской компании лорд Корнуэлл. Арестованы трое подозреваемых. Но улик не хватает. Скотланд-Ярд обращается за помощью к медиуму. Родственников убитого собирают на спиритический сеанс. Мистика или логика? Обман или истина? Тише! Зажгите свечи. Возьмитесь за руки. Пламя свечи колеблется. Дух лорда здесь…

Билет: 450 Р.

Обязательна запись по телефону или на сайте. +7 (903) 842-28-28 .