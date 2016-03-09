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Квест: Спиритический сеанс

Квест: Спиритический сеанс

Убит совладелец Ост-Индской компании лорд Корнуэлл. Арестованы трое подозреваемых. Но улик не хватает. Скотланд-Ярд обращается за помощью к медиуму. Родственников убитого собирают на спиритический сеанс. Мистика или логика? Обман или истина? Тише! Зажгите свечи. Возьмитесь за руки. Пламя свечи колеблется. Дух лорда здесь…

Билет: 450 Р.
Обязательна запись по телефону или на сайте. +7 (903) 842-28-28.

Где и когда?
Квестория
Квестория
Тула, ул. Ф. Смирнова, 5, кор. 2
23 декабря 2016, пятница
18:30
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