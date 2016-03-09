Квест: Спиритический сеанс
Убит совладелец Ост-Индской компании лорд Корнуэлл. Арестованы трое подозреваемых. Но улик не хватает. Скотланд-Ярд обращается за помощью к медиуму. Родственников убитого собирают на спиритический сеанс. Мистика или логика? Обман или истина? Тише! Зажгите свечи. Возьмитесь за руки. Пламя свечи колеблется. Дух лорда здесь…
Билет: 450 Р.
Обязательна запись по телефону или на сайте.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Смирнова, 5, кор. 2
Тел.: 8 (903) 842-28-28
23 декабря 2016, пятница
18:30