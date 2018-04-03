Квест по выставке «В двух шагах от войны»
Участникам квеста за короткое время изучить военные документы, ответить на ряд исторических вопросов, пройти по интерактивным станциям и выполнить различные задания.
Только самые наблюдательные и умелые смогут узнать много нового о том, как жил Солдат-Победитель в годы Великой Отечественной войны. А в качестве приза участники получат удостоверение «Знатока военной истории»! Приходите, играйте, узнавайте новое!
Внимание: проведение квеста возможно в течение месяца по предварительным заявкам по тел. 77−49−36
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
6 апреля 2018, пятница
14:00
7 апреля 2018, суббота
10:00
8 апреля 2018, воскресенье
10:00
10 апреля 2018, вторник
10:00
11 апреля 2018, среда
10:00
12 апреля 2018, четверг
10:00
13 апреля 2018, пятница
10:00
14 апреля 2018, суббота
10:00
15 апреля 2018, воскресенье
10:00
17 апреля 2018, вторник
10:00
18 апреля 2018, среда
10:00
19 апреля 2018, четверг
10:00
20 апреля 2018, пятница
10:00
21 апреля 2018, суббота
10:00
22 апреля 2018, воскресенье
10:00
24 апреля 2018, вторник
10:00
25 апреля 2018, среда
10:00
26 апреля 2018, четверг
10:00
27 апреля 2018, пятница
10:00
28 апреля 2018, суббота
10:00
29 апреля 2018, воскресенье
10:00