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Квест по выставке «В двух шагах от войны»

Квест по выставке «В двух шагах от войны»

Участникам квеста за короткое время изучить военные документы, ответить на ряд исторических вопросов, пройти по интерактивным станциям и выполнить различные задания.

Только самые наблюдательные и умелые смогут узнать много нового о том, как жил Солдат-Победитель в годы Великой Отечественной войны. А в качестве приза участники получат удостоверение «Знатока военной истории»! Приходите, играйте, узнавайте новое!

Внимание: проведение квеста возможно в течение месяца по предварительным заявкам по тел. 77−49−36

Вход свободный.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
6 апреля 2018, пятница
14:00
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7 апреля 2018, суббота
10:00
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8 апреля 2018, воскресенье
10:00
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