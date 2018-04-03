Квест по выставке «В двух шагах от войны»

Участникам квеста за короткое время изучить военные документы, ответить на ряд исторических вопросов, пройти по интерактивным станциям и выполнить различные задания.

Только самые наблюдательные и умелые смогут узнать много нового о том, как жил Солдат-Победитель в годы Великой Отечественной войны. А в качестве приза участники получат удостоверение «Знатока военной истории»! Приходите, играйте, узнавайте новое!

Внимание: проведение квеста возможно в течение месяца по предварительным заявкам по тел. 77−49−36

Вход свободный.