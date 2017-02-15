Квест от экзотариума

В эти выходные посетители Тульского экзотариума испытают себя в теории и практике эволюции.

Тема предложена не случайно, ведь в феврале исполнилось 208 лет со дня рождения Чарлза Дарвина, ученого-эволюциониста. Что кроется в генах, какие знания и умения передаются от родителей детям, от кого произошел человек, и при чём здесь обезьяны? Ответы на эти и другие вопросы все желающие получат в ходе научно-популярного квеста, а самые любознательные имеют возможность узнать у консультантов экзотариума о современных исследованиях и точках зрения на эволюцию.

На фото: крокодиловый кайман Тоша.