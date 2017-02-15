Квест от экзотариума
В эти выходные посетители Тульского экзотариума испытают себя в теории и практике эволюции.
Тема предложена не случайно, ведь в феврале исполнилось 208 лет со дня рождения Чарлза Дарвина, ученого-эволюциониста. Что кроется в генах, какие знания и умения передаются от родителей детям, от кого произошел человек, и при чём здесь обезьяны? Ответы на эти и другие вопросы все желающие получат в ходе научно-популярного квеста, а самые любознательные имеют возможность узнать у консультантов экзотариума о современных исследованиях и точках зрения на эволюцию.
На фото: крокодиловый кайман Тоша.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
Тел.: 8 (4872) 47-53-92
18 февраля 2017, суббота
11:30
19 февраля 2017, воскресенье
11:30