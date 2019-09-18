Куликово поле: 639-я годовщина Куликовской битвы

Ежегодно в третьи выходные сентября Куликово поле становится центром торжеств, посвященных празднованию одного из важнейших событий в истории России – Куликовской битвы.

Праздник развернется на нескольких площадках – на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

В четверг, 19 сентября, стартует Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На берегу Дона, где переправлялось войско московского князя, соберутся около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья.

В программе – конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры. Будет работать средневековая ярмарка, ремесленники проведут мастер-классы, по вечерам можно будет послушать лекции историков.

21 сентября – все участники военно-исторического фестиваля прибудут на Красный холм.

Официальная часть праздника начнется в 11.00 с торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Затем состоятся лития по воинам, павшим за Отечество и гражданский митинг.

Гостей праздника ждет традиционная театрализованная реконструкция средневекового сражения, конные выступления и дефиле исторического костюма.

Фото kulpole.ru