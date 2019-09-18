афиша
афиша
Регистрация
Куликово поле: 639-я годовщина Куликовской битвы

Куликово поле: 639-я годовщина Куликовской битвы

Ежегодно в третьи выходные сентября Куликово поле становится центром торжеств, посвященных празднованию одного из важнейших событий в истории России – Куликовской битвы.

Праздник развернется на нескольких площадках – на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому,  а также  в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

В четверг, 19 сентября, стартует Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На берегу Дона, где переправлялось войско московского князя, соберутся около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья.  

В программе – конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры. Будет работать средневековая ярмарка, ремесленники проведут мастер-классы,  по вечерам можно будет послушать лекции историков.

21 сентября – все участники военно-исторического фестиваля прибудут на Красный холм.

Официальная часть праздника начнется в 11.00 с торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Затем состоятся лития по воинам, павшим за Отечество и гражданский митинг.

Гостей праздника ждет традиционная театрализованная реконструкция средневекового сражения, конные выступления  и дефиле исторического костюма.

Фото kulpole.ru

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
19 сентября 2019, четверг
11:00
 В календарь
 В календарь
19 сентября 2019, четверг
11:00
 В календарь
 В календарь
20 сентября 2019, пятница
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.