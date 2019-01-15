афиша
афиша
Регистрация
Как-то поздним вечерком

Как-то поздним вечерком

Тульский военно-исторический музей проводит квест с элементами мастер-класса.

Мечтаете необычно провести выходные всей семьёй, но не знаете, куда
пойти? А как насчёт того, чтобы узнать больше о народных ремёслах и даже
изготовить себе сувениры на память? Тогда скорее записывайтесь на
захватывающий квест в Тульском военно-историческом музее!
 
Участники мероприятия окунутся в повседневную жизнь сторожевых
крепостей Большой Засечной черты, познакомятся с азами тульских ремесел.
 
Вы узнаете, чем долгими зимними вечерами занимались гончары, пряхи,
ткачихи. И не просто узнаете! Ведущий квеста приготовил множество мастер-классов:
  • набойка по ткани
  • плетение на вилке
  • роспись глиняной игрушки.
Здесь каждый найдет дело по душе и по силам. Приходите! Скучно не будет!
 
Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры -150 руб., взрослые — 200 руб. Необходима предварительная запись по тел.(4872) 77−49−36.
Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
19 января 2019, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
26 января 2019, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.