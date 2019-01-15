Как-то поздним вечерком

Тульский военно-исторический музей проводит квест с элементами мастер-класса.

Мечтаете необычно провести выходные всей семьёй, но не знаете, куда

пойти? А как насчёт того, чтобы узнать больше о народных ремёслах и даже

изготовить себе сувениры на память? Тогда скорее записывайтесь на

захватывающий квест в Тульском военно-историческом музее!

Участники мероприятия окунутся в повседневную жизнь сторожевых

крепостей Большой Засечной черты, познакомятся с азами тульских ремесел.

Вы узнаете, чем долгими зимними вечерами занимались гончары, пряхи,

ткачихи. И не просто узнаете! Ведущий квеста приготовил множество мастер-классов:

набойка по ткани

плетение на вилке

роспись глиняной игрушки.

Здесь каждый найдет дело по душе и по силам. Приходите! Скучно не будет!

Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры -150 руб., взрослые — 200 руб. Необходима предварительная запись по тел.(4872) 77−49−36.