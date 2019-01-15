Как-то поздним вечерком
Тульский военно-исторический музей проводит квест с элементами мастер-класса.
Мечтаете необычно провести выходные всей семьёй, но не знаете, куда
пойти? А как насчёт того, чтобы узнать больше о народных ремёслах и даже
изготовить себе сувениры на память? Тогда скорее записывайтесь на
захватывающий квест в Тульском военно-историческом музее!
Участники мероприятия окунутся в повседневную жизнь сторожевых
крепостей Большой Засечной черты, познакомятся с азами тульских ремесел.
Вы узнаете, чем долгими зимними вечерами занимались гончары, пряхи,
ткачихи. И не просто узнаете! Ведущий квеста приготовил множество мастер-классов:
- набойка по ткани
- плетение на вилке
- роспись глиняной игрушки.
Здесь каждый найдет дело по душе и по силам. Приходите! Скучно не будет!
Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры -150 руб., взрослые — 200 руб. Необходима предварительная запись по тел.(4872) 77−49−36.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
19 января 2019, суббота
15:00
26 января 2019, суббота
17:00