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Иван Купала и другие праздники лета

Иван Купала и другие праздники лета

Вы интересуетесь обычаями и традициями Древней Руси? Тогда приглашаем отправиться в путешествие по стародавним временам! Сотрудники подготовили рассказ о самом сказочном и таинственном празднике лета — празднике Ивана Купалы.


И не только о нём: речь пойдёт и о празднике Троицы, и о русалках, которые, согласно поверьям, выходят из воды в троицкую субботу. Гости узнают, когда солнышко на небе играет, и почему в старину дети особенно ждали Яблочного Спаса. Не останется без внимания волшебный цветок папоротника, который, согласно старинным преданиям, зацветает в купальскую ночь…

Стоимость участия: 100 р. — взрослые, 50 р. — дети

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
5 июля 2018, четверг
18:00
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