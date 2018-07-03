Иван Купала и другие праздники лета

Вы интересуетесь обычаями и традициями Древней Руси? Тогда приглашаем отправиться в путешествие по стародавним временам! Сотрудники подготовили рассказ о самом сказочном и таинственном празднике лета — празднике Ивана Купалы.



И не только о нём: речь пойдёт и о празднике Троицы, и о русалках, которые, согласно поверьям, выходят из воды в троицкую субботу. Гости узнают, когда солнышко на небе играет, и почему в старину дети особенно ждали Яблочного Спаса. Не останется без внимания волшебный цветок папоротника, который, согласно старинным преданиям, зацветает в купальскую ночь…



Стоимость участия: 100 р. — взрослые, 50 р. — дети