История великих песен

Музей «Тульские самовары» приглашает посетителей вновь послушать любимые мелодии, а также познакомиться с историей их создания. Эта встреча — возможность подарить себе и близким приятный вечер с нотками ностальгии!

Песня — один из трех китов музыки. Песни сопровождают человека в течение всей жизни: колыбельные, детские, величальные, застольные песни, лирические, хороводные и великое множество других видов.

«На сопках Манчжурии», «Прощание славянки», «Подмосковные вечера», «Когда мы были на войне» — эти и многие другие песни легко узнаются с первых строк и нот. Благодаря выставке вы познакомитесь с их историей.

Стоимость: 100 р.