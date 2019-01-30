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Интерактивная программа «Зимние забавы»

Интерактивная программа «Зимние забавы»

На встрече пойдет разговор о традициях Рождества, которые не лишне закрепить зимними забавами. На купеческой усадьбе сложена русская печь из снега, залита ледяная горка. Приезжайте в Епифань поиграть в салки и горелки, помериться силами в перетягивании каната.

Стоимость: 100 р. с человека, проводится по предварительной заявке. Бронируйте места по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .

 

 

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
3 февраля 2019, воскресенье
14:00
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