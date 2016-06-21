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Игровое

Игровое

Специальный проект арт-площадки «Барабан».

Для показа отобрано десять фильмов. Все они сняты современными режиссерами, и ни один из них нельзя назвать случайным. Такое кино можно увидеть только в БАРАБАНЕ.

Вас ждет сложный выбор — из десяти представленных кино-отрывков, вы сами сможете выбрать фильм, который мы будем смотреть.

Вы увидите то, что захотите увидеть.

ИГРОВОЕ — последнее событие в этом сезоне. Угостим вас холодными напитками, и попрощаемся до августа.

Вход — 150 Р.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
14 декабря 2017, четверг
19:00
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21 декабря 2017, четверг
19:00
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