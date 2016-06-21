Игровое
Специальный проект арт-площадки «Барабан».
Для показа отобрано десять фильмов. Все они сняты современными режиссерами, и ни один из них нельзя назвать случайным. Такое кино можно увидеть только в БАРАБАНЕ.
Вас ждет сложный выбор — из десяти представленных кино-отрывков, вы сами сможете выбрать фильм, который мы будем смотреть.
Вы увидите то, что захотите увидеть.
ИГРОВОЕ — последнее событие в этом сезоне. Угостим вас холодными напитками, и попрощаемся до августа.
Вход — 150 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
14 декабря 2017, четверг
19:00
21 декабря 2017, четверг
19:00