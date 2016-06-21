Специальный проект арт-площадки «Барабан».

Для показа отобрано десять фильмов. Все они сняты современными режиссерами, и ни один из них нельзя назвать случайным. Такое кино можно увидеть только в БАРАБАНЕ.

Вас ждет сложный выбор — из десяти представленных кино-отрывков, вы сами сможете выбрать фильм, который мы будем смотреть.

Вы увидите то, что захотите увидеть.

ИГРОВОЕ — последнее событие в этом сезоне. Угостим вас холодными напитками, и попрощаемся до августа.

Вход — 150 Р.