Фестиваль областной Премьер-лиги КВН
В Тульском областном центр молодежи состоится фестиваль КВН в честь знаменательного события — в Тульском области открывается еще новая лига, которая будет носить гордое название Тульской областной Премьер-лиги. В первой игре примут участие 15 команд из Тулы и области.
Заявки команд на участие принимаются Вконтакте.
Вход по бесплатным пригласительным, которые необходимо заказать в официальном паблике Тульской областной Премьер-лиги.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
22 марта 2020, воскресенье
17:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽