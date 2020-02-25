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Фестиваль областной Премьер-лиги КВН

Фестиваль областной Премьер-лиги КВН

В Тульском областном центр молодежи состоится фестиваль КВН в честь знаменательного события — в Тульском области открывается еще новая лига, которая будет носить гордое название Тульской областной Премьер-лиги. В первой игре примут участие 15 команд из Тулы и области.

Заявки команд на участие принимаются Вконтакте.

Вход по бесплатным пригласительным, которые необходимо заказать в официальном паблике Тульской областной Премьер-лиги.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
22 марта 2020, воскресенье
17:00
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Чудо Люда
Купить билет
19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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