Фестиваль областной Премьер-лиги КВН

В Тульском областном центр молодежи состоится фестиваль КВН в честь знаменательного события — в Тульском области открывается еще новая лига, которая будет носить гордое название Тульской областной Премьер-лиги. В первой игре примут участие 15 команд из Тулы и области.

Заявки команд на участие принимаются Вконтакте.

Вход по бесплатным пригласительным, которые необходимо заказать в официальном паблике Тульской областной Премьер-лиги.