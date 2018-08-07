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Фестиваль добровольцев

Фестиваль добровольцев

Впервые в Туле на территории молодежного пространства «Газон» состоится фестиваль добровольцев.

Весь день для гостей будут работать интерактивные площадки 8 крупных волонтерских объединений, на которых можно будет узнать о волонтерских акциях и добровольческих достижениях Тулы и Тульской области и найти единомышленников.

2018 год объявлен президентом годом волонтерства. Все, кто интересуется темой волонтёрства и мечтают помогать людям смогут убедиться, что добровольческая деятельность доступна каждому.

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
10 августа 2018, пятница
16:00
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