18 сентября в культурном центре «Типография» пройдет очередная культурно-образовательная встреча для подростков от образовательного проекта TulaTeens. Куратор - Наталья Ерёмина.

Темой этой встречи стали элементы ТРИЗ для школьника и студента. Каждый день мы сталкиваемся с тысячей задач и в 90% случаев принимаем решение автоматически, не задумываясь. Но иногда возникают сложные задачи и тогда успех зависит от качества решения. Именно это определит траекторию успеха или путь к серой массе большинства.

Вход свободный.