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Элементы ТРИЗ для школьника и студента

Элементы ТРИЗ для школьника и студента

18 сентября в культурном центре «Типография» пройдет очередная культурно-образовательная встреча для подростков от образовательного проекта TulaTeens. Куратор - Наталья Ерёмина.

Темой этой встречи стали элементы ТРИЗ для школьника и студента. Каждый день мы сталкиваемся с тысячей задач и в 90% случаев принимаем решение автоматически, не задумываясь. Но иногда возникают сложные задачи и тогда успех зависит от качества решения. Именно это определит траекторию успеха или путь к серой массе большинства.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 сентября 2018, вторник
16:00
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