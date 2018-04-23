Тульский военно-исторический музей принимает гостей! В рамках культурно-патриотической акции «Дорогами памяти, дорогами победы!» в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет встреча московских и тульских студентов, посвященная Дню Победы. На встречу со студентами приедут ветераны Великой Отечественной войны, туляки — участники войны в Афганистане, пройдет праздничная культурная программа.

Вход свободный.