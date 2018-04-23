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Дорогами памяти, дорогами Победы

Дорогами памяти, дорогами Победы

Тульский военно-исторический музей принимает гостей! В рамках культурно-патриотической акции «Дорогами памяти, дорогами победы!» в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет встреча московских и тульских студентов, посвященная Дню Победы. На встречу со студентами приедут ветераны Великой Отечественной войны, туляки — участники войны в Афганистане, пройдет праздничная культурная программа.

Вход свободный.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
27 апреля 2018, пятница
11:00
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