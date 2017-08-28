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День знаний на станции Жданка

День знаний на станции Жданка

Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции Жданка приглашает детей на интерактивное занятие «День знаний в музее»

В День знаний на станции Жданка будут проводиться интерактивные экскурсии, на которых дети узнают об истории российских железных дорог и судьбе маленькой станции Богородицк, а также поучаствуют в подвижных играх.

В импровизированном кабинете министра юные посетители познакомятся с письменными приборами позапрошлого столетия и узнают, что такое «вставочка» и пресс-папье, зачем в пенале ученика лежал нож, как пользовались перочисткой. В завершении все побывают на уроке чистописания, где смогут попробовать писать пером и чернилами.

Требуется предварительная запись по тел. 8−953−955−35−00.

Стоимость участия — 60 Р.

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
1 сентября 2017, пятница
10:00
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