Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции Жданка приглашает детей на интерактивное занятие «День знаний в музее»

В День знаний на станции Жданка будут проводиться интерактивные экскурсии, на которых дети узнают об истории российских железных дорог и судьбе маленькой станции Богородицк, а также поучаствуют в подвижных играх.

В импровизированном кабинете министра юные посетители познакомятся с письменными приборами позапрошлого столетия и узнают, что такое «вставочка» и пресс-папье, зачем в пенале ученика лежал нож, как пользовались перочисткой. В завершении все побывают на уроке чистописания, где смогут попробовать писать пером и чернилами.

Требуется предварительная запись по тел. 8−953−955−35−00.

Стоимость участия — 60 Р.