День всех влюбленных в экзотариуме
14 февраля Тульском экзотариуме туляки смогут признаться в любви единственному и неповторимому капибаре Валентину.
Каждый посетитель сможет взять на входе в новое здание зоопарка бумагу для записок, написать пожелание Валентину и прикрепить его на вольер. А вечером сотрудники экзотариума прочитают Вальку всё, что написали посетители.
Где и когда?
Тула , улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
14 февраля 2024, среда
10:00
8 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
16 - 19 февраля
19 августа - 21 февраля 2023
4 мая - 24 февраля 2023
3 - 21 февраля