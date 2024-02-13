День всех влюбленных в экзотариуме

14 февраля Тульском экзотариуме туляки смогут признаться в любви единственному и неповторимому капибаре Валентину.



Каждый посетитель сможет взять на входе в новое здание зоопарка бумагу для записок, написать пожелание Валентину и прикрепить его на вольер. А вечером сотрудники экзотариума прочитают Вальку всё, что написали посетители.