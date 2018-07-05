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День семьи любви и верности

День семьи любви и верности

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии — покровителях семьи и брака в православной традиции. С инициативой об учреждении выступили еще с середины 1990-х годов прошлого века жители древнейшего русского города Мурома - ведь мощи святых покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря. А в праздничный календарь его внесли в 2008 году.


В предпраздничный день сотрудники музея П. Н. Крылова приглашают детей с мамами и папами, а также бабушками и дедушками на музейное интерактивное занятие. Оно будет посвящено истории Святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака в православной традиции. Также все гости программы станут участниками мастер-класса «Ромашка», которая традиционно стала символом этого праздника.

Стоимость: дети — 50 р., взрослые — 100 р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
7 июля 2018, суббота
12:00
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7 июля 2018, суббота
16:00
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