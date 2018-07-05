День семьи любви и верности
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии — покровителях семьи и брака в православной традиции. С инициативой об учреждении выступили еще с середины 1990-х годов прошлого века жители древнейшего русского города Мурома - ведь мощи святых покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря. А в праздничный календарь его внесли в 2008 году.
В предпраздничный день сотрудники музея
Стоимость: дети — 50 р., взрослые — 100 р.