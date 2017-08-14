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День рождения Порфирия Крылова

День рождения Порфирия Крылова

22 августа исполняется 115 лет со дня рождения народного художника СССР, члена творческого коллектива Кукрыниксы Порфирия Никитича Крылова. А вы знали, что творческое наследие художника насчитывает около 2 000 (!) произведений живописи, графики и личных вещей? Это обстоятельство позволило 20 лет назад открыть в Туле Музей П. Н. Крылова.

В день рождения мастера вас ждёт яркая познавательная музейная программа! Вы соприкоснетесь с творчеством знаменитого земляка, узнаете о его тульских корнях, побываете на обзорной экскурсии. Любителям рисования предлагаем развить свои таланты на мастер-классе по живописи и нарисовать розы. Дети в этот день смогут стать участниками увлекательной квест-игры «Найди шедевр».

Расписание:

  • экскурсия «Жизнь и творчество П. Н. Крылова» в 12.00, 14.00 и 16.00;
  • мастер-класс по живописи в 14.00 и в 16.00;
  • квест-игра для детей «Найди шедевр» в течение дня.

Вход свободный.

Кроме того, 24, 25 и 26 августа с 18:00 до 20:00 вы сможете посетить Музей П. Н. Крылова бесплатно!

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
22 августа 2017, вторник
12:00
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22 августа 2017, вторник
14:00
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22 августа 2017, вторник
16:00
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