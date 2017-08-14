День рождения Порфирия Крылова

22 августа исполняется 115 лет со дня рождения народного художника СССР, члена творческого коллектива Кукрыниксы Порфирия Никитича Крылова. А вы знали, что творческое наследие художника насчитывает около 2 000 (!) произведений живописи, графики и личных вещей? Это обстоятельство позволило 20 лет назад открыть в Туле Музей П. Н. Крылова .

В день рождения мастера вас ждёт яркая познавательная музейная программа! Вы соприкоснетесь с творчеством знаменитого земляка, узнаете о его тульских корнях, побываете на обзорной экскурсии. Любителям рисования предлагаем развить свои таланты на мастер-классе по живописи и нарисовать розы. Дети в этот день смогут стать участниками увлекательной квест-игры «Найди шедевр».

Расписание:

экскурсия «Жизнь и творчество П. Н. Крылова» в 12.00, 14.00 и 16.00;

мастер-класс по живописи в 14.00 и в 16.00;

квест-игра для детей «Найди шедевр» в течение дня.

Вход свободный.