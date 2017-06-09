День России в Новомосковске

10 июня, 12.00 Праздничная программа «Отечества огни». Прохоровский Дом культуры.

11 июня, 12.00 Открытый фестиваль-марафон этнического танца «ЭтНика». Городской Дворец культуры.

16.00 Концертная программа «Люблю тебя, Россия!». Правдинский Дом культуры.

17.00 Концертная программа «Матушка моя, Россия!». Домом культуры Заводского района.

12 июня, 11.00 Праздничная программа «Люблю тебя, Россия!». с. Гремячее (зона отдыха).

15.00 Концертная программа «Славься, страна!». Культурно — досуговый центр.

17.00 Праздничная программа «Отечество наше — Россия!». Городской Дворец культуры.

17.00 Праздничная программа «Я живу в России». Дом культуры «Гипсовый».

17.00 Концертная программа «Вместе мы — Россия!». Дом культуры железнодорожников.

19.00 Концертная программа «Своей страной гордимся мы». Спасский Дом культуры.

20.00 Праздничная программа «Горжусь тобой, моя Россия!». Сокольнический Дом культуры.

20.00 Вечер отдыха «Земля, что нас с тобой взрастила — родная матушка Россия!». Холтобинский Дом культуры.

21.00 Музыкально-развлекательная программа «Моя Россия». Ольховецкий Дом культуры.