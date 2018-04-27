День джаза
Дорогие друзья! Приглашаем всех желающих отметить День джаза! Праздник был провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года и ежегодно отмечается 30 апреля.
В последнюю субботу апреля для вас в экспозициях Выставочного зала прозвучат джазовые композиции от коллектива Театрально-концертного центра "Эрмитаж" "Билет на М.А.Р.С."
В составе джаз-бэнда:
Анастасия Маркова – вокал
Владимир Мазин – саксофон
Сергей Фиалковский – гитара
Андрей Денисов – клавишные
Михаил Тюрин – бас-гитара
Роман Александров – ударные
Стоимость: по цене входного билета на экспозицию.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
28 апреля 2018, суббота
16:00