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День джаза

День джаза

Дорогие друзья! Приглашаем всех желающих отметить День джаза! Праздник был провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года и ежегодно отмечается 30 апреля.
В последнюю субботу апреля для вас в экспозициях Выставочного зала прозвучат джазовые композиции от коллектива Театрально-концертного центра "Эрмитаж" "Билет на М.А.Р.С."

В составе джаз-бэнда:

Анастасия Маркова – вокал
Владимир Мазин – саксофон
Сергей Фиалковский – гитара
Андрей Денисов – клавишные
Михаил Тюрин – бас-гитара
Роман Александров – ударные
 

Стоимость: по цене входного билета на экспозицию.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
28 апреля 2018, суббота
16:00
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