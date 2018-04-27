Дорогие друзья! Приглашаем всех желающих отметить День джаза! Праздник был провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года и ежегодно отмечается 30 апреля.

В последнюю субботу апреля для вас в экспозициях Выставочного зала прозвучат джазовые композиции от коллектива Театрально-концертного центра "Эрмитаж" "Билет на М.А.Р.С."



В составе джаз-бэнда:



Анастасия Маркова – вокал

Владимир Мазин – саксофон

Сергей Фиалковский – гитара

Андрей Денисов – клавишные

Михаил Тюрин – бас-гитара

Роман Александров – ударные



Стоимость: по цене входного билета на экспозицию.