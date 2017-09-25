Тульское музейное объединение приглашает в Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля на День Добра и Уважения, Международный день пожилых людей.

В 14.00 откроет праздник концерт артистов Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского .

В 15.00 и 18.00 состоится премьера театрализованной экскурсии «Как солдат кашу варил», подготовленной специалистами Тульского военно-исторического музея. Посетители пройдут дорогами истории вместе с русским солдатом, посмотрят на его жизнь с необычной стороны. Тогда и станет ясно, почему он варил «кашу из топора», что такое «приварок» и «жестянка», чем занимался «квартирмейстер» и как топором можно танк победить. Про солдатскую долю экскурсантам расскажут стрелец и бомбардир, ополченец и офицер. А в заключение встречи гости музея примут участие в поэтическом флешмобе, конкурсах и викторинах, послушают солдатские байки, узнают секрет «чёрного ящика».

В 17.00 начнётся интерактивная экскурсия «Как в старину люди в кремле жили» от сотрудников музея «Тульский кремль». Экскурсия рассчитана на широкий круг интересующихся историей города Тулы. Маршрут будет проходить через новую постоянную экспозицию музея, расположенную в Музейно-выставочном комплексе. С помощью мультимедийных средств экскурсанты увидят, как строился и восстанавливался Тульский кремль, на примере макета крепости узнают, как выглядел Тульский кремль в XVII веке, познакомятся с подлинными артефактами, найденными на территории крепости во время археологических раскопок.

При желании посетители смогут принять участие в акции «Народный музей» и передать на государственное хранение раритеты истории: фронтовые письма, открытки, игрушки, пластинки, предметы быта советского времени, чтобы сохранить всё это для будущих поколений.

Посещение выставок и экспозиций бесплатно по предъявлению пенсионного удостоверения.

Стоимость экскурсий: взрослые — 200 руб. пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.